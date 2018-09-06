Durdurulan araçta 10 gram metamfetamin ele geçirildi

Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından Gölcük Dumlupınar Mahallesi İskele Yolu mevkiinde seyir halinde olan bir otomobilde bulunan şahısların İstanbul’dan uyuşturucu madde getirdiği istihbaratını aldı. Aracın Başiskele ilçesinden Gölcük’e ilerlediğini tespit eden ekipler, aracı durdurdu. Polis ekiplerini fark eden V.S., aracın içinde bulunan bir paketi aracın altına attı.

Atılan paketi inceleyen ekipler, paketin içerisinde uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahsın üzerinde aramaya yapan ekipler, 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.