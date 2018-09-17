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Durdurulan kamyonetin kasasının alt kısmında 47 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonetin kasa tabanına zulalanmış halde 47 kilogram eroin ele geçirildi.

Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonetin kasa tabanına zulalanmış halde 47 kilogram eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ile mücadelesini sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir kamyonet durduruldu Ekipler tarafından kamyonette yapılan aramalarda aracın kasasının taban kısmında eroin olduğu belirlendi. Kamyonetin taban kısmını söken ekipler, 47 kilogram eroin ele geçirdi.


Öte yandan jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 hafta içerisinde 1 kilo 705 gram esrar, 105 kök hint keneviri, 25 adet extacy hap le geçirildi. Yakalanan uyuşturucu madde ile gözaltıların olduğu öğrenilirken, ekiplerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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