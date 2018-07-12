Durhasan Köyü’nde parke seferberliği

İzmit Belediyesi’nin şehrin dört bir yanında yürüttüğü parke çalışmaları Durhasan Mahallesi ile devam etti. Mahallede yürütülen doğalgaz çalışmaları sebebiyle tahrip olan cadde ve sokaklarda gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında 500 metrekare parke ve 1500 metre bordür ile parke yol tamiri gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi olarak vatandaşların mahallerde daha rahat ve daha güzel ortamlarda hayatlarını sürdürebilmeleri için çalıştıklarını belirten yetkililer, “Mahallerimizdeki İSU ve IZGAZ tarafından gerek alt yapı, gerekse üst yapı çalışmaları esnasında yol ve kaldırımlarda bozulmalar meydana geliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından biz de belediye olarak hemen gerekli onarım çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Her şey vatandaşlarımızın en güzel hizmetleri alması ve en güzel ortamlarda yaşaması için” dediler.