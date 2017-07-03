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03 Temmuz 2017 14:12

Duvara sıkışan Karamel için itfaiye ekipleri seferber oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda evin yanında ki istinat duvarına sıkışan 4 aylık köpek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Duvara sıkışan Karamel için itfaiye ekipleri seferber oldu

03 Temmuz 2017 14:12


İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi Barbaros Sokak’ta meydana gelen olayda; Umut Korkut adlı vatandaşın yaklaşık 4 ay önce sahiplendiği Karamel isimli köpek evin bitişiğinde bulunan istinat duvarına sıkıştı. Ev halkının durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük Karamel’i sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştıysa da mümkün olmadı. Sıkıştığı yerden çıkamayan küçük köpek için istinat duvarı bir miktar parçalandı. Ardından dışarı çıkılan köpeğin ayağında kırık olduğu ve bu yüzden sıkıştığı ortaya çıktı. Küçük Karamel için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile irtibat kurularak tedavi altına alındı.




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