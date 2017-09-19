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19 Eylül 2017 14:36

Duvardan atlayan öğrencisinin koluna demir saplandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, duvardan atlamak isteyen 8.

Duvardan atlayan öğrencisinin koluna demir saplandı

19 Eylül 2017 14:36

sınıf öğrencisinin koluna demir parmaklık saplandı. İtfaiye tarafından kesilen demir ile hastaneye kaldırılan öğrenci tedavi altına alındı.


Olay, Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bulunan Eşref Uslu Ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, duvardan atlamak isteyen 13 yaşındaki E.İ.D’nin koluna demir saplandı. Ağlayarak yardım isteyen öğrencinin yardımına ilk olarak okul yetkilileri koştu. Çocuğun elini demirden çıkartamayan vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun eline saplanan demiri kesti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.İ.D., koluna batan demir ile Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Sağlık durumu iyi olan öğrenci, ameliyata alındı.




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