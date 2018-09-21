Duvardan tırmanıp girdiği kuyumcudan 30 bin TL değerinde altın çaldı

Kocaeli'nde yan binanın duvarına tırmanıp, çatı katındaki penceresinden girdiği kuyumcudan 30 bin TL değerinde altın çalan hırsız, sattığı altınların parasıyla birlikte yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay 19 Eylül Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında İzmit'in Ömerağ Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. edinilen bilgiye göre Ömerağa Mahallesi'ndeki iki katlı binanın giriş katındaki kuyumcuya sabah saatlerine gelen işletmeciler, 30 bin TL değerinde altınların çalındığını gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipler, yan binada 2. kattaki kafeye duvardan giren bir şahsın çatıdan kendi binalarına girerek hırsızlığı gerçekleştirdiğini gördü. Bunun üzerine polis ekiplerine durumu haber veren iş yeri sahipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Çaldığı altınlar İstanbul'da sattı, Kocaeli'ne dönünce yakalandı

İhbarın ardından iş yerine gelen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yeri ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın A.K.(23) olduğunu tespit etti. Şahsın belirlenmesinin ardından başlatılan fiziki ve teknik takip başlatan ekipler, şahsın İstanbul'a giderek altınları bozdurduğunu ve altınların parasıyla beraber tekrar Kocaeli'ne döndüğünü belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Fethiye Caddesi'nde yaptıkları operasyon ile zanlıyı yakaladı. A.K. adlı zanlı emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilirken hırsızlıktan elde ettiği para ise müştekiye teslim edildi.

Örümcek adam edasıyla duvardan kafeye tırmandı

Öte yandan A.K. adlı şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cadde üzerinde bir süre gezen A.K. çevrede kimsenin olmadığını kontrol ederek hızla binanın duvarından 2. kattaki kafeye tırmanıyor. Örümcek adam edasıyla duvarı aşıp kafeye tırmanan şahıs, kafede güvenlik kamerası olma ihtimaline karşı sürünerek kasaya ilerliyor. Kasada bir süre arama yapan şahıs, yanına aldığı kasa ile görüntüden çıkıyor. Kafeden kuyumcuya geçerek altınları aldığı belirlenen şahıs, tırmandığı yerden inerek caddede gözden kayboluyor.