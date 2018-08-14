EDOK Komutanı Dalkıran’dan Üzülmez’e emeklilik ziyareti

Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, emekliliğe ayrılıyor. Emekli olmaya hazırlanan EDOK komutanı Dalkıran, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ziyaret etti.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran’ı belediye hizmet binası önünde karşılayarak makamında misafir etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kartepe’de ki görev süresi boyunca karşılıklı iyi niyet, işbirliği ve verimli çalışmalardan dolayı teşekkür edildi. Ülkemize ve Kartepemize katkılarınızdan dolayı, sizi ve emeklerinizi saygıyla hatırlayacağız diyen Başkan Üzülmez, misafirine emeklilik hatırası olarak hediye takdim etti. Başkan Üzülmez, misafiri Tuğgeneral Dalkıran’a emeklilik hayatında mutluluklar dileyerek aracına kadar eşlik ederek uğurladı.