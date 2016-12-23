Eğitimcilerden Başkan Toltar’a ziyaret

Özel eğitim kurumunda yönetim kurulu başkanlığı yapan Nevzat Coşkun ve yönetimi, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ı makamında ziyaret etti.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ı, makamında ziyaret eden Nevzat Coşkun ve yönetimi ilkokul-ortaokullarda yapılan çalışmalar ve yeni eğitim döneminde planlanan hedefler hakkında bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Coşkun, amaçlarının, öğrencileri milli manevi duygularına bağlı bireyler yetiştirmek olduğuna, eğitimin çağdaş ve modern haliyle sunulması gerektiğine ve bu şekilde akademik başarının elde edilebileceğine değindi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Bölgemizde eğitime yaptıkları katkıdan dolayı sayın Coşkun ve yönetimine başarılar diliyorum. Eğitime yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Ülkesine ve milletine hayırlı bireyler yetiştiren sizlerin her zaman yanındayız. Bundan sonrada başarılarınız devam etmesini temenni ediyorum" dedi.