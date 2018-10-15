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Ehliyetsiz sürücünün panelvan araçla ezdiği yaşlı adam hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde geri manevra yapan panelvan aracın ezdiği 72 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geri manevra yapan panelvan aracın ezdiği 72 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi 4142. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.B. (16), 34 BU 7330 plakalı panelvan araçla geri giderken aracın arkasında bulunan Saffet Keskinoğlu'na (72) çarptı. Aracın altında kalan yaşlı adam ağır yaralanırken, sürücü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi geldi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, polis kaçan M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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