Ekipler, "Bu Yolda Birlikteyiz" dediler, 179 sürücüye 24 bin TL para cezası kestiler

"Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında Kocaeli'de güvenlik birimleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 179 sürücüye 24 bin 31 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, 26 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından kentin çeşitli yerlerinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi çerçevesinde yapılan uygulamada trafikte diğer sürücüleri tehlikeye düşürebilecek hareketlerde bulunan, araç kullanırken aynı zamanda telefon kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi.

"179 sürücüye 24 bin TL ceza"

Denetimlerde araç kullanırken telefon kullanan 29 sürücüye 3 bin 132 TL, trafikte makas atan 37 sürücüye 8 bin 695 TL, emniyet kemeri takmayan 113 sürücüye 12 bin 204 TL para cezası kesildi. Toplamda 179 sürücüye 24 bin 31 TL para cezası uygulandı.

"Sevdiklerinizi kaybetmemek için kurallara uyun"

Öte yandan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesi hakkında bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı tüm birimlere trafik cezası kesme yetkisinin verildiğinin altını çizen Soylu, araç kullanırken cep telefonu ile görüşmek, trafikte makas atmak ve emniyet kemeri takmamanın suç olduğunu belirtti. Aksoy, "Önlenebilir kayıpların acısını ve üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Bu nedenle emniyet kemeri takmak, ayağınızı gazdan çekerek kurallara uymak ve cep telefonunuzu kapatmak meydana gelecek kazaları önleyecektir. Kendi güvenliğiniz adına ve sevdiklerinizi kaybetmemeniz için trafik kurallarına uyulmasını, sürücülerin daha duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.