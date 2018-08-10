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10 Ağustos 2018 12:13

Ekopark vatandaşlarda yoğun ilgi görüyor

İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve birçok ilke sahip olan Ekopark, vatandaşların ilgi oldağı olmaya devam ediyor.

Ekopark vatandaşlarda yoğun ilgi görüyor

10 Ağustos 2018 12:13


İzmit Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi’nde oluşturulan Ekopark, şehre vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. İzmitliler yaklaşık 40 dönümlük çam ağaçları içeresindeki park sayesinde şehrin gürültüsünden uzak zaman geçirmenin keyfini çıkartıyorlar. Şehrin içinde şehir gürültüsünden uzak bir ortamda onlarca dönümlük bir alanda stres atmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen vatandaşlar, “İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a şehir içinde böyle bir ortam oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek azdır. Yürüme mesafesinde, her şeyi doğal bir ortamda hem stres atıyor hem de yeni dostluklar ediniyoruz. Halen Ekopark’ı görmeyenler varsa bu büyük bir eksikliktir” diyerek parkı beğeni ile karşıladıklarını ifade ettiler.


İzmit Şirintepe’deki Ekopark, 40 dönümlük alanda oluşturuldu. Ekopark’ın en önemli özelliklerinden arasında, alanda kullanılan bütün malzemelerin doğada kolay çözünebilir, geri dönüşüme uygun malzemeler olması ve alanda kullanılan enerjinin tamamının yenilenebilir enerjiden üretilmesi yer alıyor. Park alanı içinde kurulan güneş ve rüzgar sistemlerinden üretilen elektrik enerjisi ile park alanının enerji ihtiyacı karşılanıyor. Ekopark alanında bulunan 510 metrekare büyüklüğündeki biyolojik gölet ise kurulan sistem sayesinde hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, kendi kendisini temizleyip, arıtabiliyor.


Ekopark alanı içinde ailelerin piknik yapabilecekleri yerler oluşturuldu. Parkta yürüyüş alanları, çocuk oyuncakları, büyükler için spor aletleri, hayvan barınakları bulunuyor. Hayvan barınaklarında çeşitli kuşlar, ördekler, tavşanlar yer alıyor.




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