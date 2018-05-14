El Emeği, Göz Nuru Çarşısı büyük ilgi görüyor

Kartepe Belediyesi’nin vatandaşlarının ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla ücretsiz tahsis ettiği satış kabinlerinden vatandaşlar oldukça memnun. Ulus Pazarı, Eşme ve Maşukiye mahallelerinde faaliyet gösteren Kartepe Belediyesi El Emeği Göz Nuru Çarşısı’nda dantelden nakış işlerine, takıdan rengarenk sabunlara, iğne oyasından hediyelik eşyalara, tarhanadan erişteye geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor.

Ürettikleri El Emeği Göz Nuru Çarşısında satışa sunarak, aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirten Eşme mahalle sakinleri Gülseren Özgül ve Şennur Özgül, "3 sezondur el emeği göz nuru ürünlerimizi bu çarşıda satışa sunarak, ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Sayın Belediye Başkanımıza bize sundukları bu imkandan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ramazan ayı öncesi çorbada bizimde tuzumuz oluyor" dedi.