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Elektrik direğine çarpan kamyonet sürücüsü kazadan burnu kanamadan kurtuldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, beton elektik direğine çarptı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, beton elektik direğine çarptı. Beton direk devrilirken, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.


Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.T. idaresindeki 41 NM 012 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kamyonetin çarptığı direk devrilirken, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.


İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, durumu elektrik firmasına bildirdi. Devrilen direk ve kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, bölgeye bir süre elektrik verilemedi.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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