Kocaeli’de elektrik direğine iple tırmanarak metrelerce yüksekte hiçbir güvenlik önlemi almadan kendi çabaları ile çalışan elektrik işçileri vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir işçinin direğin tepesinde ayakları ile tutunarak çalışması, diğer işçinin ise vinç üzerinde güvenlik önlemi almadan direğe çıkmaya çalışması görenleri korkuttu.

O anları cep telefonu ile saniye saniye kaydeden vatandaşlar ise duruma tepki göstererek, "Hiçbir iş güvenliği alınmadan direğe çıkmış canını hiçe sayıyor. Diğeri de öyle. Vincin üzerinde duruyor" dedi.