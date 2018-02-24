Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 16:09

Elektrik işçileri metrelerce yükseklikteki direklerde ölümle dans ettiler

Kocaeli’de hiçbir güvenlik önlemi almadan, metrelerce yükseklikteki direklerinin üzerinde çalışan elektrik işçileri adeta ölümle dans ettiler.

Elektrik işçileri metrelerce yükseklikteki direklerde ölümle dans ettiler

24 Şubat 2018 16:09


Kocaeli’de elektrik direğine iple tırmanarak metrelerce yüksekte hiçbir güvenlik önlemi almadan kendi çabaları ile çalışan elektrik işçileri vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir işçinin direğin tepesinde ayakları ile tutunarak çalışması, diğer işçinin ise vinç üzerinde güvenlik önlemi almadan direğe çıkmaya çalışması görenleri korkuttu.


O anları cep telefonu ile saniye saniye kaydeden vatandaşlar ise duruma tepki göstererek, "Hiçbir iş güvenliği alınmadan direğe çıkmış canını hiçe sayıyor. Diğeri de öyle. Vincin üzerinde duruyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç