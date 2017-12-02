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02 Aralık 2017 13:42

Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde elektrik kontağından çıkan ve 2 katlı evin birinci katını küle döndüren yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü.

Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

02 Aralık 2017 13:42


Yangın İzmit Gültepe Mahallesi Kırkmeşe Sokak üzerinde bulunan Kerem Top’a ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 katlı evin birinci katında elektrik kontağından meydana geldiği tahmin edilen yangın çıktı. Yangın esnasında bir çok mahalleli sokağa döküldü. Yangını gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale edip, kısa sürede kontrol altında aldı. Evde birilerinin olabileceği üzerine olay yerine sağlık ekibi de sevk edildi.


Yangın esnasında evin boş olması olası bir facianın önüne geçti. Meydana gelen yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.




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