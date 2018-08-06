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06 Ağustos 2018 10:15

Elektrik kontağından çıkan yangın iş yerini kullanılamaz hale getirdi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki bir iş yeri, elektrik kontağından çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıkan yangın iş yerini kullanılamaz hale getirdi

06 Ağustos 2018 10:15

Yangına ofiste uyurken yakalanan ve son anda kendini dışarı atan 1 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.


Yangın sabah saatlerinde Gölcük ilçesi Piyale Paşa Mahallesi 624 sokakta bulunan bir inşaat firmasının ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik kontağından bilinmeyen bire sebeple çıkan yangın kısa sürede ofisi sardı. Bu sırada ofiste uyuyan iş yeri sahibinin yeğeni Enes S. ise duman kokusuna uyanarak kendini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören Enes S. itfaiye 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.


Yangında son anda kendini dışarı atan Enes S., dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırılırken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.




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