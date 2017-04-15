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15 Nisan 2017 01:04

Elektrik malzemeleri deposu alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki katlı evin bahçesinde bulunan elektrik malzemeleri deposu alev alev yandı.

Elektrik malzemeleri deposu alev alev yandı

15 Nisan 2017 01:04

İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.


Yangın 23.30 sıralarında İzmit Duruhasan Mahallesi Solaklar Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin bahçesindeki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdal Dalkıç ve ailesinin yaşadığı iki katlı evin bahçesindeki elektrik malzemelerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan maddelerin yanıcı özelliği nedeniyle hızla büyüyen alevler tüm depoyu sardı. Yangının büyümesi üzerine Dalgıç ailesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın bir süre sonra söndürüldü. İtfaiye ekipleri alanda soğutma çalışmaları yapmasının ardından polis ekipleri olay yerine gelerek yangın hakkında inceleme başlattı.




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