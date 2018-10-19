Elektrik panosunda çıkan yangın iş yerini küle çevirecekti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tavan sistemleri imalathanesinin elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 552. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Işık'a ait ev ve iş yeri tavan sistemleri imalathanesinde elektrik panosundaki bir arıza sebebiyle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.