Elindeki keser ile doktora saldırdı, aile sağlık merkezindeki cihazları parçaladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, eşinin kendi adına ilaç yazdıramadığı aile sağlık merkezinde doktora keser ile saldırmaya çalıştı. Keser ile sağlık merkezindeki cihazlara zarar veren şahıs, tutuklandı.

Olay, 18 Eylül Salı günü Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aile Sağlığı Merkezine gelen N.E. isimli bir kadın, eşinin ilaçlarını kendi üzerine yazdırmak istedi. Aile hekimi S.E. başkasının ilacını kendisi üzerine yazdırmak isteyen kadına durumun suç olduğunu, hastanın kendisinin gelmesi durumunda muayenesinin yapılıp gerekli ilaçların yazılacağını söyledi. Aile hekimi ve Aile Sağlığı Merkezinde çalışanlara hakaret ederek olay yerinden ayrılan kadın, yaklaşık 10 dakika sonra eşi E.E. ile birlikte tekrar geldi. Küfrederek Aile Sağlık Merkezine giren E.E. elindeki keserle ilk önce merkezin girişinde bulunan sıra alma makinesine, daha sonra doktorun odasının girişindeki LCD ekrana ve kapıya vurarak zarar verdi.

Tutuklanan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi

Büyük panik yaşayan Aile Sağlığı Merkezi çalışanları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Aile Sağlığı Merkezine gelen polis ekipleri E.E. ve N.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından çift adliyeye sevk edilen şahıslardan E.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.E.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi. Tutuklanan E.E.'nin birçok farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

S.E.'nin arkadaşı o korku dolu anları anlattı

Korku dolu o anları anlatan S.E.'nin arkadaşı İnönü Mahallesi Aile Sağlık Merkezi Doktoru Beyhan Güler, “Olayı gerçekleştiren şahsın eşi, sağlık ocağına eşinin adına ilaç yazdırmaya geliyor. Fakat kişi burada olmadığı için ilaç yazılmayacağından doktor hanım da doğal olarak yazmıyor. Daha sonra eşi eve giden şahıs 5 dakika sonra elinde keserler sağlık ocağına geliyor. Doktor hanımın kapısının üzerindeki ekranı parçalıyor, duvarlara vuruyor, numaratör var onu keserle parçalıyor. Daha sonrasında küfürleri hakaretler. Gerek doktor hanıma, gerekse hükumete, Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek çıkıyor sağlık ocağından, karşıdaki eczaneye giriyor” dedi.