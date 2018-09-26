Emekli olanlara plaket verildi

İzmit Belediyesi'nde emekli olanlara hizmetleri için teşekkür plaketi verildi.

İzmit Belediyesinin çaşitli birimlerin uzun yıllar çalışan ve emekli olan 12 kişiye hizmetlerinden dolayı plaket verildi. Plaketler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev tarafından takdim edildi. Hizmetlerinden dolayı plaket alanlara teşekkür eden Örgev, “Yeni hayatınızda ailenizle, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı huzur dolu günler dileriz. Uzun yıllar görev yaptığınız İzmit Belediyesi'ne her birinizin ayrı katkıları oldu. Her çalışanın hayalini kurduğu emekliliği hakketmenizin verdiği heyecanınızı bizler de ortak oluyoruz. Hizmetleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.