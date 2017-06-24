Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 14:05

Emlak vergisinde yapılandırma fırsatı

Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, ilçedeki vatandaşların emlak vergilerinde yapılandırmaya gidebileceğinin müjdesini verdi.

Emlak vergisinde yapılandırma fırsatı

24 Haziran 2017 14:05


Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, Resmi Gazete’de yayınlanan 7020 Sayılı; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girdiği müjdesini vatandaşlara iletirken, bu ay sonuna kadar emlak vergilerinde yeniden yapılandırmaya gidilebileceğini bir kez daha Kartepe’lilere hatırlattı.


Konuya ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun bina, arsa, arazi, çevre ve temizlik, ilan ve reklam vergilerini kapsamakta olup, 2016 yılında yapılandırmadan faydalanamayan vatandaşlar da bu kanun kapsamında geçmiş borçlarını yapılandırabilir ve bütçelerine göre en az 6, en fazla 36 aya kadar taksitli ödeme planı belirleyebilirler. 7020 Sayılı Kanun 31/03/2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş borçları kapsamaktadır. Yürürlüğe giren bu kanun 30/06/2017 tarihinde sona ereceğinden dolayı, kanundan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın belediyemizin Emlak Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!