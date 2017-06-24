Emlak vergisinde yapılandırma fırsatı

Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, Resmi Gazete’de yayınlanan 7020 Sayılı; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girdiği müjdesini vatandaşlara iletirken, bu ay sonuna kadar emlak vergilerinde yeniden yapılandırmaya gidilebileceğini bir kez daha Kartepe’lilere hatırlattı.

Konuya ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun bina, arsa, arazi, çevre ve temizlik, ilan ve reklam vergilerini kapsamakta olup, 2016 yılında yapılandırmadan faydalanamayan vatandaşlar da bu kanun kapsamında geçmiş borçlarını yapılandırabilir ve bütçelerine göre en az 6, en fazla 36 aya kadar taksitli ödeme planı belirleyebilirler. 7020 Sayılı Kanun 31/03/2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş borçları kapsamaktadır. Yürürlüğe giren bu kanun 30/06/2017 tarihinde sona ereceğinden dolayı, kanundan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın belediyemizin Emlak Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.