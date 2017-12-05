Emlakçıda yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan Gebze’de yasadışı bahis oynatıldığı şikayetleri alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ihbar edilen yerde yapılan çalışmalarda daha önce tütüncü şeklinde faaliyet gösteren emlakçı ibareli iş yerinde emlak işleri yapılmadığı ve sadece yasadışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler tarafından düzenlenen operasyonda iş yeri çalışanı H.A., gelen kişilere bahis işlemleri yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Yapılan operasyonda yasadışı bahisten elde edildiği belirlenen 985 TL para ile bahis oynatılmasında kullanılan 1 adet bilgisayar, 3 adet cep telefonu ve bahis oynayan müşterilerin çetelesinin tutulduğu deftere de el konuldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, H.A. ile irtibatlı olduğu ve yasadışı bahis organizasyonunda yer aldığı tespit edilen üçü kardeş olmak üzere Y.K., B.K, M.K. ve A.Ş. adlı 4 kişiyi daha ayını gün yakalayarak gözaltına aldılar.

"7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu ile gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K., B.K., H.A. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine teslim gönderilirken, M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüpheliler aracılığıyla yasadışı bahis oynadığı tespit edilerek ifadeleri alınan 6 şahsa ise 5 bin-20 bin TL arasında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.