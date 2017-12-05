Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 17:52

Emlakçıda yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde emlak satış ofisi görünümündeki iş yerinde yasadışı bahis oynatanlara yönelik polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Emlakçıda yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı

05 Aralık 2017 17:52


Edinilen bilgiye göre Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan Gebze’de yasadışı bahis oynatıldığı şikayetleri alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ihbar edilen yerde yapılan çalışmalarda daha önce tütüncü şeklinde faaliyet gösteren emlakçı ibareli iş yerinde emlak işleri yapılmadığı ve sadece yasadışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler tarafından düzenlenen operasyonda iş yeri çalışanı H.A., gelen kişilere bahis işlemleri yaptığı esnada suçüstü yakalandı.


Yapılan operasyonda yasadışı bahisten elde edildiği belirlenen 985 TL para ile bahis oynatılmasında kullanılan 1 adet bilgisayar, 3 adet cep telefonu ve bahis oynayan müşterilerin çetelesinin tutulduğu deftere de el konuldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, H.A. ile irtibatlı olduğu ve yasadışı bahis organizasyonunda yer aldığı tespit edilen üçü kardeş olmak üzere Y.K., B.K, M.K. ve A.Ş. adlı 4 kişiyi daha ayını gün yakalayarak gözaltına aldılar.


"7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu ile gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K., B.K., H.A. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine teslim gönderilirken, M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Öte yandan, şüpheliler aracılığıyla yasadışı bahis oynadığı tespit edilerek ifadeleri alınan 6 şahsa ise 5 bin-20 bin TL arasında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç