Emniyet şeridinde bekleyen araca çarptı: 10 yaralı

Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Yeniyol Üzeri’nde meydana gelen trafik kazasında Yıldırım Yasak idaresindeki 41 EF 851 plakalı otomobil emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı.

Başiskele D-130 Karayolu Yuvacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Yıldırım Yasak idaresindeki 43 EF 851 plakalı otomobil emniyet şeridinde bekleyen Erhan Doğucu idaresindeki 34 HTH 99 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpanın etkisi ile iki araçta savrularak bariyerlere vurdu. Olay yerinden geçen vatandaşların kazayı görmesi üzerine 112 ekipleri ve emniyet güçlerine haber verdi. Kazada toplamda 5’i çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı. Araç sürücüsü Yıldırım Yasak ile birlikte Filiz Yasak, Altın Yorulmaz, Umut Yorulmaz, Perihan Doğucu ve 5 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne, Gölcük Devlet Hastanesi’ne ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.