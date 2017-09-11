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11 Eylül 2017 13:54

Emniyet şeridinde bekleyen kamyonete minibüs çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde kontrolünü kaybeden minibüsün emniyet şeridinde bekleyen kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Emniyet şeridinde bekleyen kamyonete minibüs çarptı

11 Eylül 2017 13:54


İzmit D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında Fatih Tosun idaresindeki 41 K 298 plakalı panelvan tipi minibüs yol üzerinde seyir halinde iken arıza nedeni ile emniyet şeridinde bekleyen Akkan Akkaya idaresindeki 09 AU 144 plakalı kamyonete çarptı. Çarpanın etkisi ile minibüs yola savruldu. Kazayı fark eden vatandaşlar 112 ekipleri ve emniyet güçlerine haber verirken kazada hafif şekilde yaralanan Akkan Akkaya tedbir amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Emniyet ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.




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