Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 11:56

Ender görülen peçeli baykuşlarını itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde doğada ender görülen bir tür olan ve bir evin merdiven kısmına sıkışan 4 peçeli baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Doğal Yaşam Parkı yetkilerine teslim edildi.

Ender görülen peçeli baykuşlarını itfaiye kurtardı

23 Haziran 2018 11:56


Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi İskele Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Külünk isimli bir vatandaş, daha önce evin bahçesine gördüğü 4 baykuşun, evinin merdiven altına sıkıştığını fark etti. Baykuşların merdiven altından çıkamadığı tespit eden Külünk, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, baykuşları merdiven altından çıkararak kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen baykuşlar, kontrollerinin yapılarak doğaya salınması için Kartepe’de bulunan Ormanya Doğal Yasam Parkı’na götürüldü.


Daha önce de aynı türden baykuşlara ilçede ender rastlanıldığını söyleyen itfaiye ekipleri, baykuşu gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim etti. Baykuşun kurtarıldığını gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç