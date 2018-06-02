Enes Bulut, olimpiyat yolcusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Ümit Milli Karateci Enes Bulut, 6-18 Ekim tarihleri arasında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılacak 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları öncesi büyük başarı elde etti. Armecc Arena’da düzenlenecek sezonun ilk etabında Türk kareteciler, 72 ülkeden bin 878 karatecinin arasında Gençlik olimpiyatları vizesi için yarıştı.

Karatenin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ile Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından Dünya Karate Federasyonu (WKF), gençlerin uluslararası müsabaka tecrübesini artırmak amacıyla Karate 1 kapsamında Premier Lig ve A Serisi turnuvalarından sonra 2018 yılı itibariyle Gençler Ligi’ni de hayata geçirdi. Dört etaptan oluşan Karate 1 Gençler Ligi’nde ilk müsabaka heyecanı, 25-27 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Karateci Enes Bulut Milli takımı temsilen katıldığı ligde kazandığı puanlar ile adını 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları’na yazdırmayı başardı.