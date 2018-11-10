Engeller eğitimle aşılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veriliyor.

Merkezde el sanatları ve seramik atölyelerinde 90 öğrenci eğitim alıyor.Öğrenciler seramik atölyesinde malzemeyi yoğurma, şekil verme, seramik fırını kullanma, malzemeyi boyama ve cilalama becerileri kazanıyor.Öğrenciler, el becerilerini ve kaba motor becerilerini de geliştiriyor. Ayrıca bu atölye faaliyetlerde öğrencilerin zihinsel ve davranışsal becerileri gelişerek, ortaya koydukları ürünlerle öz güvenlerinin artması sağlanıyor.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp, eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. İlk olarak 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.