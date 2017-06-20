Engelli Gülşah’a Bakan Betül Sayan Kaya’dan sürpriz ziyaret

Yazıcı ailesi tarafından samimi bir şekilde karşılanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Betül Sayan Kaya’ya, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü eşlik etti. Anne Sabahat Yazıcı, baba Şenol Yazıcı, Gülşah’ın yaptığı resim çalışmalarını Bakan Kaya’ya gösterdi. Gülşah Yağmur Yazıcı ise yapmış olduğu resmi Bakan Kaya’ya takdim ederek, ziyaretten çok mutlu olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya ise, Gülşah Yağmur Yazıcı’nın yapmış olduğu resim çalışmasını çok beğendiğini ve mutlu olduğunu belirterek, teşekkür etti.