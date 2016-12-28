Engelli rampalara park edenlere cezai işlem başlatılıyor

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehir merkezindeki trafik düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi engelli vatandaşların kaldırımlara çıkışını sağlayan özürlü rampaları önüne araç parklarını önlemek için çalışma başlattı.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren İzmit Belediyesi ekipleri, ”Uyarılara rağmen bazı kişiler araçlarını özürlü rampalarının yanına park ederek engelli vatandaşların kaldırımlara iniş çıkışını engellemektedir. Bunun üzerine özürlü rampaların yanlarına araç parkını önlemek için plastik delinatörler koyuyoruz. Böylelikle araçlar buralara park edemeyecek, engelli vatandaşlar da rahat bir şekilde kaldırımlara inip çıkabilecekler” dediler.