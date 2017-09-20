Engelli vatandaşlar Bilecik’i gezdi

Bu kapsamda hafif zihinsel engelli bireyler ve ailelerinden oluşan bir grup için Bilecik’e kültür gezisi düzenlendi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan hafif zihinsel engelli vatandaşlar için düzenlenen gezi programına, engelli vatandaşların aileleriyle birlikte 45 kişilik grup katıldı. Bilecik’in tarihi yerlerini gezen vatandaşlar, Ali Fuat Paşa, Bilecik ve Söğüt ilçesinde bulunan tarihi mekanlar ve türbeleri de ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen otobüsle geziye başlayan vatandaşlar, rehber eşliğinde Bilecik, Söğüt ve Göynük’ü adım adım gezdiler. Hafif zihinsel engelli bireyler ve aileleri, Şeyh Edebali Türbesi, Tarihi Zincirli Kaya, Ertuğrul Gazi Türbesi, Tarihi Osmanlı Evleri, Hamidiye Külliyesi ve Hamidiye İdadisini ziyaret ettiler. Osmanlı Devletinin kuruluşuna ve Kurtuluş Savaşı’na şahitlik eden tarihi bir bölgede tarihi öneme sahip birçok noktayı görmenin gururunu yaşadılar.

Kültür gezisi ile güzel vakit geçirdiklerini söyleyen engelli vatandaşlar ve aileleri, yapılan bu etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirttiler. Öte yandan vatandaşlar kendileri için bu kültür gezisini düzenleyen ve tüm olanakları sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.