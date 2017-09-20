Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 13:37

Engelli vatandaşlar Bilecik’i gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yaşlı hasta ve engelli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği çalışmalarına devam ediyor.

Engelli vatandaşlar Bilecik’i gezdi

20 Eylül 2017 13:37

Bu kapsamda hafif zihinsel engelli bireyler ve ailelerinden oluşan bir grup için Bilecik’e kültür gezisi düzenlendi.


Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan hafif zihinsel engelli vatandaşlar için düzenlenen gezi programına, engelli vatandaşların aileleriyle birlikte 45 kişilik grup katıldı. Bilecik’in tarihi yerlerini gezen vatandaşlar, Ali Fuat Paşa, Bilecik ve Söğüt ilçesinde bulunan tarihi mekanlar ve türbeleri de ziyaret etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen otobüsle geziye başlayan vatandaşlar, rehber eşliğinde Bilecik, Söğüt ve Göynük’ü adım adım gezdiler. Hafif zihinsel engelli bireyler ve aileleri, Şeyh Edebali Türbesi, Tarihi Zincirli Kaya, Ertuğrul Gazi Türbesi, Tarihi Osmanlı Evleri, Hamidiye Külliyesi ve Hamidiye İdadisini ziyaret ettiler. Osmanlı Devletinin kuruluşuna ve Kurtuluş Savaşı’na şahitlik eden tarihi bir bölgede tarihi öneme sahip birçok noktayı görmenin gururunu yaşadılar.


Kültür gezisi ile güzel vakit geçirdiklerini söyleyen engelli vatandaşlar ve aileleri, yapılan bu etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirttiler. Öte yandan vatandaşlar kendileri için bu kültür gezisini düzenleyen ve tüm olanakları sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç