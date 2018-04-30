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30 Nisan 2018 11:39

Engellilere okuma-yazma eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hafif ve orta düzeyli zihinsel engelli 10 bireye okuma-yazma eğitimi veriliyor.

Engellilere okuma-yazma eğitimi

30 Nisan 2018 11:39


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, eğitimler devam ediyor. Merkezde hafif ve orta düzeyde engelli ve eğitim almaya müsait, 17 - 35 yaş aralığından olan 10 bireye okuma-yazma eğitimi veriliyor. Okuma-yazma kursu ile bireylere, kendi hayatlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri, toplumsal hayata katılımlarının arttırılması ve mesleki becerilerinin arttırılması amaçlanıyor.


Öte yandan, eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor.




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