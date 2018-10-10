Engelsiz Sanat Topluluğu'ndan büyüleyen konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Engelsiz Sanat Topluluğu” Engelsiz Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu, şarkılarını dinleyenleri için seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından engellilere eğitim, istihdam, sporla rehabilitasyon, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılmaya devam ediliyor. Kocaeli'nin farklı ilçelerinde farklı meslek gruplarına mensup 15 engelli koristen oluşan Engelsiz Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu, dün Süleyman Demirel Kültür Merkezinde dinleyenleri büyüledi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl Şubat ayında kurulan Engelsiz Sanat Topluluğunun, 7 aylık çalışmalarına 11 kişilik orkestra eşlik etti. 500 kişinin katıldığı konserde izleyenler söylenen türküler ile muhteşem bir akşam yaşadı.

Özel insanlardan oluşan özel konsere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başkan Danışmanı Nermin Tol, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Aslan, il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 engelliden oluşan koro izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Konserde izleyenlerin beğenisini toplayan bölümlerden biri de 15 kişilik korist grubunda Serhat Atasoy ve Sonay Sevinç'in seslendirdiği türkülerdi. Sonay Sevinç, Yar Seni Sevduğumi türküsüyle Karadeniz havası yaşatırken, Serhat Atasoy da “Gel Benim Gelin Yarim” türküsüyle Anadolu havası estirdi. Ayrıca Konserin bir bölümünde sahneye çıkan Karadeniz folklor gösterisinin performansı da izlenmeye değerdi.

Konser sonrasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gerçekten bu akşam halk müziğine doyduk. Engeller insanın beyninde ve gönlündedir. Beyinlerde ve gönüllerdeki engelleri kaldırdığımızda hiçbir engel kalmaz. Bugün burada bunu görüyoruz. Gerçekten keyifle izledik. Büyükşehir Belediyesi olarak da engelli vatandaşlarımıza destek olmaya onların yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.