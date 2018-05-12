Engin Noyan, işçi kıyafeti ile söyleşiye katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan Engin Noyan, söyleşiye işçi kıyafetiyle geldi. Yazarlığın ağır bir işçilik olduğuna değinen Noyan, ciddi bir çalışma gerektirdiğini de sözlerine ekledi. 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşide sevenleri ile buluşan Yazar Engin Noyan, ‘’Kıyafetler insanlar hakkında gerçeği de, yalanı da söyler. İnsanlar seçtikleri kıyafetle kendileriyle veya hayatla ilgili şeyler anlatır. Bazıları da moda ne derse onu yapar. Üzerimdeki kıyafet sanayi işçilerinin giydiği kıyafettir. Yazarlık ağır işçiliktir. Ciddi çalışma ve altyapı gerektirir. Bu kıyafeti 11 yıldır giyiyorum, benimle beraber yaşlandı. Modaya uysun diye paramparça kıyafetleri giyenler rahatsız olmuyorsa, ben de amele kıyafetiyle dolaşmaktan gocunmuyorum’’ dedi.

‘’Aşk Düşünce Yollara’’ kitabıyla ilgili bilgiler veren Noyan, ‘’İnsanlar aşk deyince bir hoş oluyorlar. Aşka yüklenen çok mecazi anlamlar var. Bu kitaptaki ‘aşk’ın ilahi aşkla bir ilgisi yok. Burada aşk; kız oğlanı sevmiş, oğlan da kızı sevmiş. Aşk aslında kelime olarak önemli bir değer değildir. Kur’an’da aşk kelimesi geçmez. Ancak sevmekle ilgili farklı kavramlar geçer. Aşk hastalıktır. Aşıkların sembolü Mecnun’dur. Mecnun olmak bir tür sarhoşluktur. Aşk düşünce yollara gör başına neler gelir. Aşkın sevgiye ve karşılıklı saygıya dönüşmesidir önemli olan’’ diye konuştu.

En sevdiği kitabının adının ‘’Sucuklu Yumurta’’ olduğunu belirten Noyan, ‘’Elbette bu kitabın yemekle ilgisi var. Bir gün bir tanıdığım çocuğunun vampir kitapları okuduğunu söyledi ve benden bunu yasaklamamı istedi. Ben de bunun yerine bir vampir kitabı yazdım. Cahiliyemde bile hiç ilgimi çekmemiş vampir konularını inceledim. Sonunda bu vampir kitabını yazdım. Vampirlerle ilgili aklınıza ne geliyorsa kitapta var ama bakış açısı ve vardığı yer bir Müslüman’ın bakış açısı. Kitabın devamını da yazıyorum; Pastırmalı Yumurta’’ şeklinde konuştu.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.