Ereğli Evleri özüne dönüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin simgelerinden olan Ereğli Evleri’nden ikisini daha restore ediyor. Kocaeli Karamürsel’e bağlı Ereğli Mahallesi’nde bulunan tarihi yapılar, “Ereğli Evleri Hayat Buluyor” projesi kapsamında elden geçiriliyor. Yeşilçam filmlerine mekan olan tarihi evler, restore edilerek özgün haline kazandırılıyor. Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli’nin simgesi haline gelen evler içinde en dikkat çekici olanlardan Çıpalı Konak ve 5,6,7 parselde bulunan tarihi Ereğli Evi de restore ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında geçici çatı imalatına başlanıyor. Projede sıva raspasına devam edilirken, tuğla dolgular sökülerek yeniden kullanılabilecek nitelikte olanların seçimi yapılıyor. Yapının askıya alınma işlemine de devam ediliyor.

Çıpalı Konak zemin kattaki merdiven korkuluk ve küpeste sökümleri yapılarak korunma amaçlı numaralandırılması yapıldı. Zemin kat üst balkon üst döşeme ve saçak motiflerine zarar verilmeden numaralandırılarak sökümü tamamlandı. 1. kattaki korunması gereken dolap kapakları koruma amaçlı numaralandırıldı. Moloz kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Tuğla dolgular da sökülerek yeniden kullanılabilecek nitelikte olanların seçimine devam ediliyor. Yeni yüzleriyle tarihi evler sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere Ereğli halkına hizmet verecek.

Adını ön cephesinde yer alan çapa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evlerinin en dikkat çekenlerinden olan Çıpalı Ev bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğli’yi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor. Çıpalı Ev’in dışında bölgede yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20’ye yakın ev günümüze ulaşabildi.

Çıpalı Ev’in yanı sıra restorasyon projesi kapsamında 262 adada bulunan sivil mimari yapılar da restore edilecek.