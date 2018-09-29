Eriklitepe Tabiat Parkı tanıtıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük İrşadiye Köyü Mevkii'nde yapımı tamamlanan Eriklitepe Tabiat Parkı'nın Tanıtım programına katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği tabiat parkı düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşü öncesi tanıtıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu, “Eriklitepe Tabiat Parkı'nın Kocaeli'ye hayırlı olmasını diliyorum. Kocaeli sanayi şehri olmasının yanı sıra turizm açısından da gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla cazibe merkezi olmuştur. Doğa turizmi açısından Eriklitepe Tabiat Parkı, şehrimiz ve komşu kentlerde yaşayan insanlarımızın büyük ilgisiyle karşılaşacaktır” dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp'in de katıldığı tanıtım programında doğal yaşamın korunması için yerel yönetimler olarak çalıştıklarını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, Eriklitepe Tabiat Parkı halkımızın güzel bir gün geçireceği alan olduğunu dile getirirdi. Karaosmanoğlu, “Burada çocuklarımız ve gençlerimiz doğayla baş başa kalacak. Doğal yaşamı sevecek ve o bilinçle yetişecekler” diye konuştu.

Kocaeli'de sosyal belediyeciliğin çok güzel örneklerinin sergilendiğini de işaret eden Karaosmanoğlu, “Tüm kadrolarımızla birlikte çevreci bir yaklaşımı kentimizde sergileyerek, ormanlarımızı koruyor ve büyütüyoruz. Bizden sonra gelecek nesle de bu değerleri öğretecek çalışmaları ortaya koyuyoruz. Bu alanlarda gençlerimize güzel vakit geçirmeleri için imkân tanıyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Karaosmanoğlu'na Eriklitepe parkına verdiği destek için teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ise, “Kocaeli'nin gizli güzelliklerinden olan Eriklitepe bölgemizi doğa tutkunlarına açmış olduk. Eriklitepe'de müstesna bir tabiat parkı ve yürüyüş parkı oluşturduk. Gölcüklü hemşehrilerimiz günün yorgunluğunu, akşamları ve hafta sonları aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte burada kentimizin cennet doğasında atacaklar” şeklinde konuştu.

1 adet seyir kulesi, 15 adet bungalov, 2 adet 35 ve 20 araçlık otopark, 5 adet yöresel ürün satış ünitesi, 2 adet kır lokantası, 1 adet macera parkı ve donatıları ile halka hizmet verecek Eriklitepe Tabiat Parkı, doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyen vatandaşlara hizmet verecek.