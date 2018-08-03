Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 17:09

Erzurumlular, Darıca sahiline sığmadı

Darıca Belediyesi 10.

Erzurumlular, Darıca sahiline sığmadı

03 Ağustos 2018 17:09

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, Erzurumlular Derneği gecesi ile devam etti.


Program öncesi Erzurumlular Dernek Yönetimi protokolü Erzurum Cağ Kebabı ve yöresel yemeklerle ağırlarken, bölgeden çok sayıda siyaset ve iş adamlarının katıldığı gecede Bilal Tavlak ve Oktay Parlar sunumları ve skeçleriyle geceye renk kattılar. Programda AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hemşehrilerini yalnız bırakmazken, binlerce kişinin katıldığı programda sahilde adım atacak yer kalmadı. Yaşar Ayten ile Doğunun Sesi Fasıl Ekibi, Enis Acar, Garip Memo, İhsan Özdağ ile Kadir Ayna programda sahne alırken Erzurum Yöresi Folklör Ekibinin gösterileri büyük beğeniyle izlendi. Programda bu yıl şampiyon olan Darıca Gençlerbirliği ile Erzurumspor için dernek yönetimi tarafından hazırlatılan sinevizyon gösterisi büyük alkış alırken, havai fişek gösterisi ile sahilde renkli görüntüler oluştu.


Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Sıddık Topal kendilerini bu anlamlı günde yalnız bırakmayan protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür etti. Daha sonra söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, "Her akşam farklı bir ilimizin güzelliklerini yaşıyoruz. Bu yıl 10. düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında her akşam ayrı bir yörenin türkülerini dinliyor, oyunlarını izliyor ve kültürlerini tanıyoruz. Gecemize iştirak ederek bizleri onurlandıran sizlere teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum. Biz hep birlikte Türkiye’yiz diyoruz, gecemiz hayırlı olsun” diyerek vatandaşları selamladı.


Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine plaket takdimi yapılırken, program folklor gösterisi ve türküler eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç