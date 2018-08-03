Erzurumlular, Darıca sahiline sığmadı

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, Erzurumlular Derneği gecesi ile devam etti.

Program öncesi Erzurumlular Dernek Yönetimi protokolü Erzurum Cağ Kebabı ve yöresel yemeklerle ağırlarken, bölgeden çok sayıda siyaset ve iş adamlarının katıldığı gecede Bilal Tavlak ve Oktay Parlar sunumları ve skeçleriyle geceye renk kattılar. Programda AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hemşehrilerini yalnız bırakmazken, binlerce kişinin katıldığı programda sahilde adım atacak yer kalmadı. Yaşar Ayten ile Doğunun Sesi Fasıl Ekibi, Enis Acar, Garip Memo, İhsan Özdağ ile Kadir Ayna programda sahne alırken Erzurum Yöresi Folklör Ekibinin gösterileri büyük beğeniyle izlendi. Programda bu yıl şampiyon olan Darıca Gençlerbirliği ile Erzurumspor için dernek yönetimi tarafından hazırlatılan sinevizyon gösterisi büyük alkış alırken, havai fişek gösterisi ile sahilde renkli görüntüler oluştu.

Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Sıddık Topal kendilerini bu anlamlı günde yalnız bırakmayan protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür etti. Daha sonra söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, "Her akşam farklı bir ilimizin güzelliklerini yaşıyoruz. Bu yıl 10. düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında her akşam ayrı bir yörenin türkülerini dinliyor, oyunlarını izliyor ve kültürlerini tanıyoruz. Gecemize iştirak ederek bizleri onurlandıran sizlere teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum. Biz hep birlikte Türkiye’yiz diyoruz, gecemiz hayırlı olsun” diyerek vatandaşları selamladı.

Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine plaket takdimi yapılırken, program folklor gösterisi ve türküler eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.