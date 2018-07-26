Esentepe’de kadınlara spor salonu müjdesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi Körfez’de büyük ilgi görüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Çelik Sanayi Ortaokulu’nda proje kapsamında eğitim gören kadınlarla bir araya geldi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü yöneticileri ile Çelik Sanayi Ortaokulu antrenörü Meliha Avcı ve okul yöneticileri katıldı.

Antrenör Meliha Avcı, bölgede 450 kadınla birlikte eğitimleri sürdürdüklerini belirterek, “Her geçen gün büyüyen bir aile gibi olduk. Güzel bir sinerji yakalandı. Bir zaman sonra düzenli olarak spor yapan kadınlarımızın rahatsızlıklarında azalmalar olduğunu gördük. Bunlar bizi de mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, spor tesisleri konusunda Körfez’de önemli projelerin adımlarını attıklarını belirterek, “Çamlıtepe bölgemizde spor kompleksi için çalışmalarımız sürüyor. Toplamda sadece spor tesisleri için 35 milyon liralık bir yatırım söz konusu. Şu an akademilerimizde 4 bin 500 kişi eğitim alıyor. Bu hedefi 10 bine yükseltmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise kadınlara müjdeli haber verdi. Kadınların talebi doğrultusunda okulun bahçe kısmında 250 metrekarelik spor salonu için talimat veren İbrahim Karaosmanoğlu, tüm eksiklerinin de giderileceğini belirtti. Kadınlar ise hem Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a hem de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.