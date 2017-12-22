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22 Aralık 2017 14:54

Eşinin dostu tarafından yatağında öldürülen talihsiz koca defnedildi

Kocaeli’nde iki çocuk annesi kadının, gece eve aldığı dostu tarafından silahla öldürülen 42 yaşındaki Hüsnü Güntaç, İzmit’te toprağa verildi.

Eşinin dostu tarafından yatağında öldürülen talihsiz koca defnedildi

22 Aralık 2017 14:54


Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki çocuk annesi eşi Sibel G.’nin dostu tarafından gece yatağında öldürülen ve ikili tarafından cesedi gömüldüğü Altınova Karadere köyünde bulunan Hüsnü Güntaç için İzmit’te cenaze töreni düzenlendi. İzmit Alikahya Mahallesi Hayırseverler Camii’nde düzenlenen törene, Güntaç’ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Güntaç’ın naaşı aile kabristanlığına defnedildi.


Olayın geçmişi


İzmit’te 7 Kasım tarihinde Bekirpaşa Polis Merkezine giden bir kadın, oğlu Hüsnü Güntaç’ın (42) kayıp olduğunu belirtmişti. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp şahsın yakınlarının ifadesine başvurmuştu. Bu sırada hayatını kaybeden Hüsnü Güntaç’ın bir yakını, Güntaç’ın eşi Sibel G.’nin sürekli kendilerine çelişkili ifadeler verdiğini polise anlattı. Bunun üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri, MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi incelemelerinde, hayatını kaybeden Hüsnü Güntaç’ın aracını başka bir kişinin kullandığını, yanında ise Sibel G. olduğunu belirlemişti. Sibel G.’nin yanında bulunan kişinin, gönül ilişkisini yaşadığı Fahrettin Ö. olduğunu tespit eden cinayet bürosu dedektifleri, iki kişiyi Kütahya’da düzenledikleri operasyonda yakalamış, şahıslar sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanmıştı.




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