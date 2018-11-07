Eşiyle tartışan kadın evinin balkonundan atladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşi ile tartışan kadın, 1. katta bulunan evinin balkonundan atladı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Dutluk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 43 yaşındaki N.Ç. isimli kadın ile eşi S.Ç. (43) henüz öğrenilemeyen bir nedenden evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında N.Ç., 1. katta bulunan evin balkonundan aşağı atladı. Yere düşen kadın kanlar içinde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yerinde yapılan N.Ç. İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, eşi S.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.