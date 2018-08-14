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14 Ağustos 2018 13:05

Eski Bakan Akdağ’dan Gebze’nin millet bahçesine tam not

Eski Başbakan Yardımcısı, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile Gebze Eskihisar’da açılan millet bahçesini ziyaret etti.

Eski Bakan Akdağ’dan Gebze’nin millet bahçesine tam not

14 Ağustos 2018 13:05


Eski Başbakan Yardımcısı, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret etti. Eşi Fatma Şeyda Akdağ ile birlikte geldiği Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret eden Recep Akdağ, daha sonra Eskihisar Millet Bahçesi’ni de gezdi. Eski Başbakan Yardımcısı, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Görev sürecinde yeni reformlara imza atarak ülkemizde sağlık alanında çığır açan eski Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ’ı makamımızda ağırlıyoruz. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.


Recep Akdağ’a geçtiğimiz ay Millet Parkı olarak açılan Eskihisar tepesindeki büyük parkı gezdiren Başkan Köşker, “Sayın Bakanımızla birlikte Millet Bahçemizde incelemelerde bulunuyoruz. Gebzeli hemşehrilerimizin keyifle unutulmaz anılarını yaşadığı parkımız; Sn.Bakanımız Recep Akdağ’ın da takdirini topladı” diye konuştu.


Başkan Köşker ve Akdağ bir süre Eskhisar sahilinde vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.




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