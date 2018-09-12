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Eski fabrikanın yıkım ihalesi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka Park alanı sonundaki eski boru fabrikası alanındaki kullanılamayan eski binaların yıkımı için ihale gerçekleştirdi.


Kongre merkezi yapılan ana bina haricindeki binalar proje kapsamında yıkılıyor. Büyükşehir Belediyesi, eski Mannesman Boru Fabrikasındaki yapıların yıkılarak enkazın kaldırılması için encümende ihale düzenledi. Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol başkanlığındaki encümen toplantısında düzenlenen ihaleye 28 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 4 milyon 720 bin TL, en düşük teklif ise 3 milyon 912 bin TL ile verildi. İhalenin ikinci kısmındaki açık artırmada ise teklifini 4 milyon 850 bin TL'ye çıkaran firma ihalenin kazananı oldu.

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