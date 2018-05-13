Eski hakem Mustafa Çulcu: "Hakemlerimiz başarılı değil"

Kocaeli Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluşan spor spikeri Erdoğan Arıkan ve hakem yorumcusu Mustafa Çulcu, 22 hakem içinde 10 hakemin ligi sırtladığını söyleyerek, “Hakemlerimiz başarılı değiller” dedi.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda Kılavuz Gençlik sahnesinde dinleyicileri ile bir araya gelen hakem yorumcusu Mustafa Çulcu, Türk spor gündemini değerlendirdi. Çulcu, “Ülkemizde 22 hakem içinde 10 hakem bütün ligi sırtlanmış durumda. Biz bu ülkenin yarın oynanacak futbolunu nasıl kurtaracağız, anlatılanla uygulanan arasında ciddi farklılıklar var. Uygulananlar çağdaş hakemlik uygulamalarına uygun değil. Futbolda yüzde 70 yabancı potansiyeli olması hakemlerin işini kolaylaştırıyor olabilir, yerli olunca araya duygular karışıyor maalesef hakemlerimiz vasatlar, başarılı değiller” dedi

Türkiye’de taraftarların büyüklüğünü takımların sahaya yansıtamadığını söyleyen Spor spikeri Erdoğan Arıkan ise, “Dünyada futbola en fazla para harcayan ülkeler arasında 6. sıradayız, fakat bunun karşılığını alamayan bir ülkeyiz. Asıl bizi oyalayan, dünya çapında olmamamızı sağlayan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rekabetidir. Kendi içimizde bu rekabeti yaşamak bize yetiyor. Ama Dünya çapında düşünüce ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne diğer takımlar hiç biri dünya takımları ile baş edebilecek seviyede değiller, hiçbirinin kadrosu için bu kadro Avrupa’da kupa alabilir, diyemiyoruz. Sadece Türkiye’de ki şampiyonluk bize yetiyor. Dünya büyük, bizim buna ayak uydurmamız lazım. Cüneyt çakır dışında dünya futbolu ile ilgili hiç bir başarımız yok” diye konuştu.

"Biz kuralların toplumu olmak zorundayız"

"Biz doğuya giden gemiyle batıya gitmeye çalışıyoruz" diyen Mustafa Çulcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz duyguların toplumu olmak yerine kuralların toplumu olursak başarılı oluruz, ilişkiler kuralların önüne geçiyor bizde. Biz kuralların toplumu olmak zorundayız. Göreve geliyoruz hedef şampiyonluk deniyor, önce kurumsal başarı elde edilecek ki sonra şampiyonluk gelecek. UEFA’nın kuralları, kültürüyle değil kendi oluşturduğumuz kültürle başarılı olmaya çalışıyoruz. Sportif başarımız yok, dünyanın en büyük organizasyonu olan Avrupa şampiyonası ve Dünya Kupası’nda son 4 organizasyonun üçünde yoktuk” şeklinde konuştu.

"VAR’ın futbolu mekanikleştireceğini düşünüyorum"

Video hakem sistemini de değerlendiren Mustafa Çulcu, “Ülkemizde ilk defa uygulamaya geçen video hakem sistemi yüzde yüz doğruluk oranına ulaşsa bile eğer futbolun akışını seyir zevkini bozacaksa video hakemlikten geri dönmeliyiz, asıl amaç minimum müdahale maksimum fayda elde etmek olsa da video hakemlikte bir tuşa basılıp her şey düzelecek gibi bir algı yapılıyor. Ben doğal yapıyı bozacağını, futbolu mekanikleştireceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak Kocaeli’nin futbol fabrikası bir şehir olduğuna değinen Çulcu, “Türkiye’de ilk 5’te, Kocaeli bir futbol kenti, kültür kentidir. Kocaelispor’un eski günlere dönmesini temenni ediyoruz. Bu kentin süper ligde hakem ve hakemleri olmalı, üstelik ülkenin en iyi hakemleri de bu kentten çıkmalı, diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Söyleşinin sonunda Türkiye’nin en büyük kitap fuarında olmaktan mutlu olduğunu ifade eden spor spikeri Erdoğan Arıkan, “Bu fuarı düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Kocaelispor’u da inşallah tekrar süper ligde görürüz, Kocaelispor’un sıfırdan yükselişini görmüş yaşamış biri olarak tekrar daha yukarıda göreceğimize inanıyorum” dedi.

Söyleşi, Arıkan ve Çulçu’nun dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırması ile sona erdi.