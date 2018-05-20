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20 Mayıs 2018 19:07

Eski karısı ve annesini yaralayıp kaynatasını öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde konuşmak için gittiği evde eski eşinin babasını öldüren, eski karısını ve annesini de yaralayan şahıs tutuklandı.

Eski karısı ve annesini yaralayıp kaynatasını öldüren şahıs tutuklandı

20 Mayıs 2018 19:07


Olay, Çayırova 255/1. Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. Burhan S., boşandığı eski eşi Dilek Ulutaş’la konuşmak için Ulutaş’ın babasının evine gitti. Eski eşi Dilek Ulutaş’la konuşmaya başlayan Burhan S., konuşmanın tartışmaya dönmesinin ardından silahına sarılarak eski eşinin babası İsmail Ulutaş’ı ateş ederek öldürdü. Dilek Ulutaş ve annesi Fatma Ulutaş’ı yaralayarak geldiği otomobille kaçtı.


Yaşanan olayın ardından Burhan S., polisin takibinin ardından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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