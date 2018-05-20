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20 Mayıs 2018 10:51

Eski karısını ve annesini yaralayıp, babasını öldüren şahıs yakalandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde konuşmak için gittiği evde eski eşinin babasını öldüren, eski karısını ve annesini de yaralayan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Eski karısını ve annesini yaralayıp, babasını öldüren şahıs yakalandı

20 Mayıs 2018 10:51


Çayırova 255/1. Sokak’ta bir apartmanda meydana gelen olayda Burhan S., boşandığı eski eşi Dilek Ulutaş’la konuşmak için Ulutaş’ın babasının evine gitmişti. Burada eski eşi Dilek Ulutaş’la konuşmaya başlayan Burhan S., konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine silahına sarılarak araya girmeye çalışan eski eşinin babası İsmail Ulutaş’ı ateş ederek öldürmüş, daha sonra Dilek Ulutaş ve annesi Fatma Ulutaş’ı yaralayarak geldiği otomobille kaçmıştı. Olayda İsmail Ulutaş hayatını kaybetmiş, yaralanan Dilek Ulutaş ve annesi Fatma Ulutaş ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polisin takibi sonucu yakalanan Burhan S., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.




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