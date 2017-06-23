Eskihisar-Topçular feribotunda bayram tatili yoğunluğu başladı

Mesai saati bitimiyle birlikte başlayan bayram tatili sebebiyle tatil için hazırlık yağan vatandaşlar iftar sonrasında yola çıktı. Bayram tatili için yola çıkan vatandaşlar Eskihisar-Topçular feribotunda yoğunluk oluşturmaya başladı. Eskihisar feribotu 17 gemi ile bayram boyunca hizmet verecek olup gidiş dönüş fiyatı 70 TL olacak. Eskihisar Feribotunu kullanan vatandaşlar, Osmangazi Köprüsünün yüksek ücretinden dolayı şikayetçi oldu.

“İstanbul’dan buraya bir buçuk saatte geldik”

Bayram tatili için İstanbul’dan Altınova’ya gittiklerini belirten bir vatandaş, “Trafik çok yoğun. İstanbul’dan buraya bir buçuk saatte geldik. Feribot, Osmangazi Köprüsüne göre daha uygun, köprü buranın iki katı fiyatında. O yüzden burayı kullanıyoruz” dedi.

“Şu anda 17 gemi ile çalışmaktayız”

Eskihisar Feribot iskelesi Terminal Sorumlusu Serkan Avcı, “İftar saati sonrasında vatandaşların yola çıkmasıyla, İstanbul’da ki trafiğin buraya akmaya başlamasıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda 17 gemi ile çalışmaktayız. Bayram öncesinde gidiş dönüş 70 TL olan bir kampanyamız vardı. Bu kampanya bayram boyunca da devam edecek. Bu kampanyadan dolayı rağbet gösteren yolcularımız da var. Ayrıca temassız kart kampanyamız da var. Tek geçiş ücreti normalde 45 TL iken temassız kart ile 35 TL’ye yapılmakta. Yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Günde ortalama 10 bin aracın geçiş yapacağını tahmin ediyoruz. Bu sayı daha da artabilir” şeklinde konuştu.

“Osmangazi Köprüsü çok pahalı”

Tatil için yola çıkan bir başka vatandaş ise, “Yalova’ya gidiyoruz. Kartal’dan geliyoruz, bir saattir yoldayız. Yollar kötü durumda. Osmangazi Köprüsü çok pahalı o yüzden burayı kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eskihisar feribotunda bayram tatili yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.