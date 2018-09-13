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Eskrimcilerden gururlandıran başarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü Eskrim branşı dalında katıldıkları turnuvadan 8 ödülle döndü.


Eskrim U10-U12-U14-U17 -Büyükler ve Veteranlar Epe-Flöre Açık Turnuvası'na katılan Kocaelili eskrimciler damga vurdu. Büyükşehir Kağıtsporlu eskrimciler U12-U14-U17 - Büyükler ve Veteranlar Epe-Flöre kategorilerinde mücadele etti. Şampiyonada U12 Bayan Epe'de Melike Karaduman altın, İpek Gürsü bronz, U14 Bayan Epe'de Duru Fazlıoğlu - gümüş U17, Bayan Epe'de Duru Fazlıoğlu gümüş, Büyük Bayan Epe Gökçe Günaç bronz madalya alırken Veteranlar, Erkek Epe Cem Şahin altın,erkek Epe Nedim Aktürk bronz, Bayan Epe Gülsüm Özdemir bronz madalya kazanarak kürsüde yerlerini aldılar.

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