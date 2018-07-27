Eşme Konağında çalışmalar tamamlanıyor

Kartepelileri sosyal ve kültürel mekanlarla buluşturan Kartepe Belediyesi, Eşme eski belediye binasını mahalle konağına dönüştürme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. İçerisinde yapılan tadilat çalışmaları tamamlanan binada ekipler, dış cephede çalışmalarına başladı. Eşme’nin 700 yıllık tarihine uygun olarak yapılan bina tamamlanması sonrasında bölgeye ayrı bir değer katacak.

İki kattan oluşacak konağın zemin katı 145 metre kareden oluşurken, birinci kat 165 metre kare olacak. Toplam 310 metre karede hizmet verilecek konağın 1. katında KAR-MEK kursları için iki sınıf açılacak. Dikiş-Nakış kursları 36 metre kare olan iki sınıfta halka hizmet verecek. Ayrıca Eşme Mahalle Muhtarlığı, 17 metre kare alanda hizmet verecek. İkinci katta ise 17 metre kare ve 25 metre kareden oluşan öğrenci derslikleri kurulacak. Ayrıca konağın ikinci katında 45 metre kare salonu bulunacak.

Eşme’nin köklü tarihine dikkat çeken Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Eşme Mahallesi 700 yıllık tarihi ile ilçemize ayrı bir değer katmaktadır. Hemşerilerimize yıllarca belediye hizmet binası olarak hizmet veren bina tarihi, sosyal ve kültürel yapıya uygun olarak yeniden planlandı. Bina içerisinde tefrişat çalışmaları bitirilirken dış cephe çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması Eşme’ye ayrı bir değer katacaktır. Yapılan bu yeni yapıların ihtiyacı olan alt ve üst yapı yatırımlar da bir yandan devam ediyor. Kısacası ilçemizi bir yatırım merkezi durumuna getirdik” dedi.