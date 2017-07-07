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07 Temmuz 2017 14:25

Eşya taşıyan genç asansörde mahsur kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte eşya taşıyan genç asansörde mahsur kaldı.

Eşya taşıyan genç asansörde mahsur kaldı

07 Temmuz 2017 14:25


İzmit’in Musa Kazım Caddesi’nde eşya taşıyan bir grup arkadaş itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Eşya taşırken asansörü kullanan Mehmet A.(19) 30 dakika boyunca asansörde mahsur kaldı. Mehmet A. ile birlikte eşya taşıyan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda mahsur kaldığı asansörden kurtarılan Mehmet A. ”Koltuk yükleyecektik biz. Ben asansöre binerim dedim. Asansöre bindim. Işın perdesi varmış asansörde. Koltuk birden açılınca ışın perdesi devreye girdi. Kaldık 30 dakika. Sağolsunlar arkadaşlar yarım saat sonra çok merak ettiler itfaiyeyi aradılar. Yardımcı oldular” dedi.




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