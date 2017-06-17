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17 Haziran 2017 10:30

Etiyopya Büyükelçisi Başkan Doğan’ı ziyaret etti

Etiyopya Büyükelçisi Ambassador Ayalew Gobezie, İzmit Belediye Başkanı Dr.

Etiyopya Büyükelçisi Başkan Doğan’ı ziyaret etti

17 Haziran 2017 10:30

Nevzat Doğan’ı ziyaret etti.


Başkan Doğan’ın makamında gerçekleşen ziyarette Beşir Derneği Genel Başkanı Cevdet Şanlı, TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Beşir Derneği Kocaeli İl Başkanı Cavit Ünal da yer aldı.


Oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette konuk büyükelçi Başkan Doğan’a Etiyopya kahvesi hediye etti. Başkan Doğan, Türkiye olarak mazlumların ve yardıma muhtaç olan herkesin yanında olduklarını belirterek, “Türk milleti tarih boyunca hep yardıma ihtiyacı olan insanların yanında olmuştur. Bugün bile milyonlarca Suriyeli mülteciye kol kanat geriyoruz. Dünyada kendilerini gelişmiş ülkeler olarak kabul eden ülkeler, zor durumda olanlara bizler gibi kucaklayabilselerdi, dünyada açlıktan ölümler olmazdı. Cumhurbaşkanımız da bu konularda çok duyarlı. Dünyanın neresinde bir mazlum, yardıma muhtaç olan varsa onlara her türlü yardım ve desteği sağlamaktadır” dedi.


Etiyopya Büyükelçisi Ambassador Ayalew Gobezie’de Türkiye’ye her zaman minnettar olduklarını belirterek teşekkür etti.




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