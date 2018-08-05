Evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yangın, saat 17.00’da Cedit Mahallesi İncir Sokak üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 79 yaşındaki Kadriye Dirlik, ailesiyle birlikte yaşıyordu. Yaşlı kadın, yangının meydana sırada evde tek başınaydı. Evde bulunan klimanın elektrik aksanında bilinmeyen bir arıza meydana geldi. Arızanın kontrol altına alınamamasıyla evde yangın çıktı. Evin içinde büyüyen yangınların arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alevleri gören mahalleliler durumu hemen itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine yeren gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için söndürme çalışması başlattı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra yaşlı kadının kömür haline gelen bedenine ulaşıldı.

Yaşlı kadının yakınları feryat etti

Yanan evi gören yaşlı kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mahalleliler ise yanan evi film izler gibi izledi. Olay yerine polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.